Wta 125k Praga: Elisabetta Cocciaretto approda ai quarti, si ferma il cammino di Jessica Pieri (Di giovedì 3 settembre 2020) Elisabetta Cocciaretto approda ai quarti di finale del Praga Open, il Wta 125 km che si sta disputando in Repubblica Ceca con un super montepremi di 3.125.000 grazie al contributo dell’Usta che si è fatta così perdonare per la cancellazione delle qualificazioni degli Us Open. La diciannovenne di Porto San Giorgio ha battuto per 6-1 7-6(4) la spagnola Georgina Garcia Perez. Venerdì l’azzurra si giocherà il pass per le semifinali affrontando una tra Grammatikopoulou e Schmiedlova. Si ferma invece agli ottavi l’avventura di Jessica Pieri. La toscana si è ritirata a causa di un infortunio, quando però era sotto di un set – perso 6-0 – contro la serba Ivana Jorovic. Leggi su sportface

federtennis : Elisabetta #Cocciaretto prenota un posto nei quarti di finale del #WTA 125k di Praga: 6-1 7-6 alla spagnola Garcia… - HeinrichSchec16 : RT @TeamLisickiITA: @carlakak @sabinelisicki Il torneo è un WTA 125k, e così è come sono distribuiti i punti ?? - mundoargentino8 : @nadiapodoroska : 6-2 6-1 alla spagnola Bucsa (177a) per accedere all'OF della WTA 125K di Praga. Si afferma nella… - TeamLisickiITA : @carlakak @sabinelisicki Il torneo è un WTA 125k, e così è come sono distribuiti i punti ?? - carlakak : @TeamLisickiITA @sabinelisicki Ciao, mi sai dire se questo di Praga è un ITF o un WTA 125K? Quanti put prende chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 125k Tennis, WTA 125K Praga 2020: avanzano agli ottavi Jessica Pieri ed Elisabetta Cocciaretto OA Sport Tennis, WTA 125K Praga 2020: avanzano agli ottavi Jessica Pieri ed Elisabetta Cocciaretto

Giornata che sorride parzialmente ai colori nostrani quella che oggi va in archivio al torneo WTA 125K di Praga: sulla terra rossa boema passano agli ottavi soltanto due delle tre azzurre in gara. Res ...

Tennis, Sara Errani eliminata anche in doppio al “Prague Open”

Sara Errani esce di scena negli ottavi in doppio nel “Prague Open”, Wta 125k con un montepremi da favola, 3.125.000 doll ...

Giornata che sorride parzialmente ai colori nostrani quella che oggi va in archivio al torneo WTA 125K di Praga: sulla terra rossa boema passano agli ottavi soltanto due delle tre azzurre in gara. Res ...Sara Errani esce di scena negli ottavi in doppio nel “Prague Open”, Wta 125k con un montepremi da favola, 3.125.000 doll ...