Vasco Rossi furioso contro un utente: “Datti fuoco” (Di giovedì 3 settembre 2020) Vasco Rossi non ci sta e decide di non utilizzare mezze misure. Lo ha detto chiaro e tondo sui suoi social: gli squilibrati possono andare allegramente a farsi “Fo**ere”. Vasco Rossi fa sentire a gran voce il suo pensiero attraverso i social, pubblica un post, in cui ha le mascherine anche sulle mani e parla, senza filtri, dicendo chiaro e tondo il suo pensiero. Il Blasco esige che tutti coloro che gli sono intorno indossino la mascherina e non usa mezzi toni con i negazionisti, i complottisti e gli squilibrati che passano la giornata ad insultarlo sui social. E’ stanco e adesso passa alle vie legali, ha già provveduto a sporgere denuncia contro alcuni utenti che avrebbero diffuso notizie diffamatorie e false nei suoi confronti. Adesso aspetta pazientemente che sia la ... Leggi su bloglive

