Uomini e Donne: Nicola Vivarelli frequenta Valentina Autiero? Parla lei (Di giovedì 3 settembre 2020) Nicola Vivarelli avrebbe dimenticato Gemma Galgani di Uomini e Donne con Valentina Autiero. Quest’ultima ha fatto chiarezza sull’argomento. Settimana scorsa sono state registrate le prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso del programma, è stato confermato che Gemma Galgani ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Nicola Vivarelli accusandolo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

