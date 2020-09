"Una pista ciclabile sullo Stretto di Messina": post di De Micheli scatena i social (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Una pista ciclabile che colleghi Reggio Calabria e Messina: l'ipotesi è al vaglio di una speciale commissione, stando a quanto riferisce la ministra Paola De Micheli su Twitter. "Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile". Il post, che lascia intravedere la possibilità di rimettere mano al progetto del Ponte o di un tunnel sotto lo Stretto, è stato però bersagliato dai commenti ironici degli utenti. scatenati: ben 2.883 sono stati i commenti al post, a fronte ... Leggi su agi

