Test di medicina 2020: le difficoltà con cui si sono confrontati i candidati (Di giovedì 3 settembre 2020) Test di medicina 2020: la difficoltà pare essere stata paragonabile a quella dello scorso 2019 ed iniziano già le scommesse sul punteggio minimo da totalizzare per passare. Alcuni sostengono di aver trovato più difficoltà nello svolgere le domande di logica, mentre più accessibili sembrano essere state le domande di cultura generale. Test di medicina 2020: cento minuti per gli studenti I Test di medicina 2020 hanno visto migliaia di studenti svolgere la loro prova in appena cento minuti. Le pratiche di accesso, vista la difficoltà del momento, hanno richiesto molto tempo e non sono mancate le lamentele. Molti studenti hanno dovuto attendere il loro turno sotto il sole e con la ... Leggi su notizieora

