Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019 (Di giovedì 3 settembre 2020) Prosegue nonostante l’emergenza Coronavirus il processo di risanamento di Mediapason, la holding che controlla Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio 24 e le reti piemontesi di Videogruppo. Socio forte – ricorda Italia Oggi – è Fabio Ravezzani, salito al 48% del capitale e consigliere delegato del gruppo. E a proposito di conti, il quotidiano riporta che … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

marcovarini : RT @CalcioFinanza: #Ravezzani sorride: #Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019 - HCE__ : RT @CalcioFinanza: #Ravezzani sorride: #Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019 - sportli26181512 : #Media #Notizie Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019: Prosegue nonostante l’emergenza Coronavirus il… - cicciovettel95 : RT @CalcioFinanza: #Ravezzani sorride: #Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019 - CalcioFinanza : #Ravezzani sorride: #Telelombardia in utile per oltre 2 milioni nel 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Telelombardia utile Quel lapsus di Formigoni sulla Sanità: “Ai privati non abbiamo tolto soldi” Il Fatto Quotidiano Telelombardia, utili per 2,18 mln

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali - Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. - via M. Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@italiaoggi.it ...

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali - Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. - via M. Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@italiaoggi.it ...