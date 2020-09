“Sono svenuto dal dolore” paura per Gerry Scotti: il retroscena inedito (Di giovedì 3 settembre 2020) paura per Gerry Scotti, il noto conduttore ha raccontato di un momento di difficoltà vissuto nelle scorse settimane: ecco il retroscena inedito che nessuno conosceva. Fonte foto: Getty ImagesLunedì 7 settembre 2020 torna su canale 5 Caduta Libera, il game condotto da Gerry Scotti precederà Avanti un altro, per rivedere Paolo Bonolis bisognerà infatti aspettare il 2021. Per presentare il suo quiz e annunciare tutte le novità della nuova stagione, Scotti sta rilasciando delle interviste e n una delle ultime ha rivelato un retroscena inedito delle registrazioni. svenuto dal dolore, paura in studio per Gerry ... Leggi su chenews

Trimani1977 : E all'improvviso sono svenuto...??????????? Il motivo lo scoprirete guardando il videoclip 'Call Center'!!! ??????… - Fake_NoahB : @Caschettino1 @dixieda51455254 @AddisonRaeReal si ma io non mi sento bene, sono svenuto - Fake_NoahB : @dixieda51455254 @AddisonRaeReal @charliqueendam @Caschettino1 sono svenuto - danwarx : 4000 visualizzazioni in meno di 24 ore al video in cui sono svenuto - yonminet : tw // svenimento, prelievo, ago . . . . alla fine quando mi sono ripreso dal primo svenimento, quel coglione ha pro… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono svenuto Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera