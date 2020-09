SMS Engineering in Nomination agli European Excellence Awards 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) La SMS Engineering dopo aver vinto il Premio di Nationa Finalist per l’Italia agli European Excellence Awards nel 2020, l’evento che ogni anno premia le migliori campagne di comunicazione in Europa con la campagna dal titolo “The Heroes of Innovation” (una sorta di album delle figurine che raffigurano i collaboratori della Sms Engineering ideata dal CMO e Vice President di SMS Engineering Massimiliano Canestro) nel 2020 riceve ben due Nomination ai Digitala Communications AAwards 2020 per le Campagne di Comunicazione svolte durante il lockdown ed una nuova Nomination, proprio ai Digital Excellence Awards 2020, per la Campagna: ”Una ragione per sorridere durante la pandemia”. La Campagna del 2019 ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : SMS Engineering in