Scuola, “ritardi e incertezze mettono a rischio riapertura”. Sindacati in piazza il 26 contro la Azzolina (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – I Sindacati scendono in piazza contro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e la sua fallimentare gestione della riapertura delle scuole. Appuntamento quindi il 26 settembre, a Roma, alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla Scuola”, alla quale appunto prenderanno parte anche i Sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. “Insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con gli studenti, le famiglie, i cittadini, per affermare e difendere la nostra idea di Scuola, organo costituzionale e pilastro della democrazia, sulla cui valorizzazione si giocano la credibilità e il futuro dell’intero Paese”, affermano in una nota ... Leggi su ilprimatonazionale

