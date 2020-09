Scuola, Arcuri ai presidi: “11 milioni di mascherine al giorno, una misura senza eguali” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha inviato oggi una lettera a tutti i dirigenti scolastici, in cui sono evidenziati i criteri e la tempistica della fornitura dei dispositivi e delle attrezzature necessari per la riapertura in sicurezza della scuola. La distribuzione dei banchi, delle mascherine e del gel igienizzante e’ gia’ in corso: “Il 28 agosto- ha scritto Arcuri– e’ iniziata la distribuzione alle scuole italiane dei banchi e delle sedute acquisiti dal Commissario per l’emergenza Covid-19 per soddisfare il fabbisogno straordinario di oltre due milioni e quattrocento mila banchi (di cui circa 2,007 milioni di banchi tradizionali e 434mila sedute innovative), secondo le tipologie e dimensioni da Voi richieste al Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. La distribuzione dei banchi e’ stata avviata partendo da alcuni luoghi simbolici, particolarmente colpiti nel corso della prima fase della pandemia, come Codogno, Alzano, Nembro, le citta’ di Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso, e sta continuando sull’intero territorio nazionale in 17.863 plessi scolastici, per soddisfare l’intero fabbisogno richiesto entro la fine del mese di ottobre. Inoltre, nella provincia di Bolzano, dove la riapertura e’ anticipata al 7 settembre, l’intero fabbisogno verra’ soddisfatto entro il giorno prima”. Leggi su dire

alexbarbera : Chi fa da sé fa per tre, e addio Arcuri. Applausi al preside dell'Elia Scala di Roma, che per accelerare (e risparm… - davidealgebris : Bravo a questo Dirigente che ha usato il Cervello che Arcuri e Azzolina non hanno. Grazie a nome di tutti coloro ch… - NicolaPorro : Potevano pensare alla #scuola da marzo ma sono arrivati a parlarne adesso e ora vige il caos più totale. #DiMaio ch… - silviaballestra : RT @flaviaamabile: Arcuri nella lettera ai presidi: ‘11 milioni di mascherine al giorno alle scuote, una misura che non ha eguali nel mondo… - luca_lammerding : RT @paolaokaasan: @andiamoviaora Gli ortopedici li hanno bocciati! -