Romero all’Atalanta, è fatta per il difensore della Juventus: cifre e dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Romero all’Atalanta – E’ fatta per il difensore della Juventus, negli ultimi due anni al Genoa, all’Atalanta. Accordo raggiunto fra le due società e Gasperini che può contare su un rinforzo importante per la sua difesa in vista della prossima stagione. Decisive le trattative portate avanti negli ultimi giorni che hanno aiutato i club a trovare l’accordo sulla formula con la quale chiudere questa operazione. Romero sarà un giocatore dell’Atalanta. Scambio di documenti in corso tra i nerazzurri e la Juventus, per permettere al giocatore di trasferirsi da Gasperini. Il difensore si sposterà a Bergamo con la formula del prestito biennale con ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - AlfredoPedulla : #Papastathopoulos ha l’accordo con il #Napoli, ora serve il via libera dell’#Arsenal. #Romero all’#Atalanta: confer… - forumJuventus : [ARG] Olè - Juve, nei prossimi giorni Romero sarà ceduto all'Atalanta ?? - LeonardoMerlo19 : RT @GiovaAlbanese: In fase di definizione la cessione in prestito di #Romero all'Atalanta. Adesso la #Juventus potrebbe trattenere #Rugani… - SimoneAvsim : RT @GiovaAlbanese: In fase di definizione la cessione in prestito di #Romero all'Atalanta. Adesso la #Juventus potrebbe trattenere #Rugani… -

