Recovery Fund, Patuanelli convoca Sindacati (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Sul Recovery Fund “la prossima settimana convocherò i Sindacati”: lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante il suo intervento in collegamento Skype agli Stati generali della Cgil Puglia, organizzati a Bari questa mattina. Il ministro ha assicurato, quindi, che il governo riavvierà il confronto con Cgil Cisl e Uil. “E’ importante che il Ministro Patuanelli abbia oggi annunciato che la prossima ci convocherà: è una bellissima notizia da parte del Mise e lo stiamo chiedendo anche alla Presidenza del Consiglio ma non serve solo essere informati su cosa fare; serve qualcosa in più. Serve partecipare ad individuare quali siamo le priorità delle scelte e della progettazione del ... Leggi su quifinanza

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Recovery Fund, palla lunga e niente… - AlbertoBagnai : Scandalosa mancanza di rispetto di Gentiloni che ci fa aspettare mezz’ora a causa dell’inettitudine del suo staff.… - marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - Controleuro1 : The Illusionist Weidmann ha anche criticato il piano dell’UE di emettere € 750 miliardi di nuovo debito per il suo… - IAIonline : RT @EURACTIVItalia: La Conferenza sul futuro dell'Europa sembra quasi sparita dal dibattito europeo. L'appuntamento è stato rinviato all'au… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, incontro in Regione con i sindaci e le autorità portuali: «Presto pronto l’elenco delle opere prioritarie» Il Secolo XIX Ponte sullo Stretto nel piano di infrastrutturazione, Santelli soddisfatta

Passo in avanti nel progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto, inserito nel piano strutturale. Jole Santelli: "Una grande vittoria" “Una grande vittoria la decisione della Commissione affari f ...

Scuola, la manifestazione nazionale a Roma il 26 settembre

Roma, 3 settembre 2020 - Sabato 26 settembre a Roma la manifestazione nazionale indetta dal Comitato "Priorità alla scuola". Aderiranno i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, ...

Passo in avanti nel progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto, inserito nel piano strutturale. Jole Santelli: "Una grande vittoria" “Una grande vittoria la decisione della Commissione affari f ...Roma, 3 settembre 2020 - Sabato 26 settembre a Roma la manifestazione nazionale indetta dal Comitato "Priorità alla scuola". Aderiranno i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, ...