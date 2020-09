Neonato trovato morto in strada nel salernitano, fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ipotesi principale è che fosse nato da poche ore. Il ritrovamento è avvenuto in un parco residenziale. A lanciare l’allarme è stato uno dei condomini. E’ stato ritrovato privo di vita in un’aiuola il corpo di un Neonato ieri pomeriggio a Roccapiemonte, nel salernitano, da un uomo, residente in quella zona, che ha scorto il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

