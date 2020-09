Modric dispensa consigli: “Hazard? Alla gente non importa se hai problemi. Se scendi in campo ci si aspetta il 100%” (Di giovedì 3 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Luka Modric, centrocampista del Real Madrid ad AFP. Il croato ha parlato della situazione del calcio europeo con particolare riferimento Alla prossima annata e alle vicende in casa madrilena. Su tutte, delle posizioni di Hazard e Bale, per motivi diversi, reduci da un'annata negativa.Modric: consigli a Hazard e Balecaption id="attachment 846531" align="alignnone" width="627" Hazard (Getty Images)/caption"Eden è un ragazzo eccezionale e un giocatore speciale, ma giocava con il dolore e quando sei in campo le persone si aspettano sempre il meglio da te", ha commentato Modric sulla prima stagione di Hazard segnata da tanti problemi fisici. "A loro non importa se hai piccoli ... Leggi su itasportpress

