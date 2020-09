Migranti: al via a Lampedusa demolizione 160 barchini (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - E' in corso da questa mattina a Lampedusa un'operazione straordinaria, commissionata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito del nullaosta della Procura della ... Leggi su corrieredellosport

FiorellaMannoia : Brava gente. Caporalato alla Straberry di Milano, i migranti sfruttati nei campi di fragole: 'Non potevamo bere'… - eziomauro : Migranti, Banksy: 'Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europe… - eziomauro : Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3.98 per cento positivi - Maury_196 : @TgLa7 Questo era di 3gg fa. Oggi i primi 250 trasferiti da GDF alla nave quarantena dove affluiranno anche gli alt… - GiorgioAntonel1 : RT @ToniSonia: Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hotspot” http… -