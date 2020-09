Messaggero: Veretout può passare al Napoli per 28 milioni (e un ingaggio da 3-3,2) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Messaggero si sofferma su Jordan Veretout, obiettivo di mercato del Napoli. “La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Un gioco di parole che fotografa la situazione. Un mese fa nei primi colloqui tra i due club, alla valutazione azzurra di 22 milioni, la replica di Trigoria prese come punto di riferimento Allan. Della serie: non è possibile valutare Veretout meno del brasiliano. Allan è ormai una riserva mentre l’ex viola rappresenta il calciatore che vuole Gattuso per sostituirlo. Ora che Allan è passato per 28 milioni (25+3) all’Everton, la cessione ha permesso di avere quantomeno un parametro economico sul quale regolarsi: meno di 30 milioni la Roma non tratta”. Ma a giocare un ruolo determinante ... Leggi su ilnapolista

napolista : Messaggero: Veretout può passare al Napoli per 28 milioni (e un ingaggio da 3-3,2) La Roma non vuole cederlo ma non… - forzaroma : #Veretout, la Roma gira intorno a lui #ASRoma #calciomercato #3settembre - cn1926it : Asse #Napoli-#Roma caldo, possibile doppio scambio: i dettagli - Il Messaggero - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Roma, nuovo tentativo del Napoli regalare Veretout a Gattuso: i dettagli: Roma, n… -