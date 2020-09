Meghan Markle e il principe Harry pronti a sbarcare su Netflix: tutti i dettagli del contratto concluso con la piattaforma streaming (Di giovedì 3 settembre 2020) Che il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle avrebbe cambiato per sempre l’immagine e le abitudini dei reali d’Inghilterra si era capito da tempo. Quello che i due hanno deciso di creare, però, nessuno l’avrebbe mai immaginato. Harry e sua moglie, infatti, hanno annunciato di aver fondato una società di produzione, ma non finisce qui. Pare infatti che abbiano anche firmato un contratto con Netflix impegnandosi a ideare e realizzare contenuti come documentari, lungometraggi, docu-serie e anche programmi per i più piccoli. Come hanno rivelato al New York Times, l’intenzione è di “creare contenuti che informino ma anche diano speranza. In qualità di neo-genitori anche per noi è importante ... Leggi su isaechia

