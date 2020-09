Mediaset, dopo la sentenza Ue Vivendi può far valere il suo 29% in assemblea (e salire ancora). Oltre a chiedere i danni all’Agcom (Di giovedì 3 settembre 2020) Non c’è due senza tre. dopo i tribunali di Madrid e Amsterdam anche la Corte europea si esprime a favore di Vivendi nella guerra contro Fininvest. Per i giudici del Lussemburgo, il congelamento di parte delle azioni Mediaset in mano a Vivendi non vale. InOltre, la decisione del cda del Biscione di impedire l’accesso e il voto in assemblea ai francesi è illegittima. Insomma, tutto da rifare. Senza possibilità di appello, visto che la Corte è giudice di ultima istanza. Con i francesi che non solo potrebbero aumentare la partecipazione in Mediaset bloccando i progetti futuri in assemblea, ma potrebbero persino chiedere i danni all’Agcom di Angelo Cardani per un provvedimento ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sport_Mediaset : #Chelsea: 8 giocatori positivi al Covid-19. Secondo la stampa inglese avrebbero accusato sintomi dopo la vacanza a… - MediasetTgcom24 : Turchia, chiedeva un processo equo: l'attivista Ebru Timtik muore dopo 238 giorni di sciopero della fame #turchia… - redazioneiene : Naso rotto dopo botte e schiaffi solo per aver mostrato questo fenomeno che va avanti da tanti anni ?? - Noovyis : (Mediaset, dopo la sentenza Ue Vivendi può far valere il suo 29% in assemblea (e salire ancora). Oltre a chiedere i… - SofiaTramontana : Ma Mediaset ci darà la gioia di vedere Sanem dopo aver bevuto il “succo”??? #DayDreamer -