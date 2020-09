Lazio, Diaconale: "Il nostro obiettivo è lo Scudetto" (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA - ' Il nostro obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di prendere lo Scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanze molto sfortunate. Per cui, a prescindere dagli ... Leggi su corrieredellosport

