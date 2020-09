Juventus, intoppo per Suarez: il Pistolero deve prima diventare comunitario (Di giovedì 3 settembre 2020) Luis Suarez è molto vicino alla Juventus, ormai è cosa nota. Altrettanto noto, però, è che il giocatore uruguaiano è un extracomunitario, e i bianconeri hanno già occupati i due slot disponibili. L’attaccante in uscita dal Barcellona, però, può risolvere agevolmente questo intoppo in due modi. La prima strada è quella di rivolgersi al consolato italiano della città catalana per dare il via all’iter, ma quella più semplice è richiedere direttamente la cittadinanza spagnola, visto che ha superato decisamente i due anni consecutivi da lavoratore nel paese iberico. Una volta superato questo impasse, sarà tutto pronto per vedere il trasferimento in bianconero del Pistolero. Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : Juventus, Luis Suarez si avvicina ma c'è l'intoppo passaporto: per ora è extracomunitario - sportface2016 : #Juventus, intoppo per #Suarez. Il Pistolero deve prima diventare comunitario - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Luis Suarez si avvicina ma c'è l'intoppo passaporto: per ora è extracomunitario - MomentiCalcio : #Juventus, per @Suarez intoppo passaporto - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Luis Suarez si avvicina ma c'è l'intoppo passaporto: per ora è extracomunitario -