Juve, ceduto Romero all'Atalanta (Di giovedì 3 settembre 2020) TORINO - Dopo l'interessamento degli scorsi giorni, è arrivata la svolta. Romero si trasferirà all' Atalanta . Il difensore della Juventus , che ha giocato questa stagione in prestito al Genoa, si ... Leggi su corrieredellosport

ZZiliani : A proposito di Muratore, ceduto dalla Juve (giocava nell’Under 23) all’Atalanta per 8 milioni, i soldi con cui il B… - forumJuventus : [ARG] Olè - Juve, nei prossimi giorni Romero sarà ceduto all'Atalanta ?? - EngGliantonelli : RT @Pistogolblasta2: L'#Atalanta compra #Muratore (0 presenze in #SerieA e #SerieB) dalla #Juve per €8M. Gioca 0 partite con i bergamaschi… - kappappak7 : RT @Pistogolblasta2: L'#Atalanta compra #Muratore (0 presenze in #SerieA e #SerieB) dalla #Juve per €8M. Gioca 0 partite con i bergamaschi… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Juve, ceduto Romero all'Atalanta Costo totale dell'operazione circa 25 milioni: prestito con diritto di… -