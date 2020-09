Internazionali di Roma alle porte, ma resta il nodo del pubblico: su biglietti e rimborsi ancora tutto tace (Di giovedì 3 settembre 2020) A metà settembre cominciano gli Internazionali Bnl d’Italia 2020, in programma al Foro Italico di Roma. Dopo il rinvio causa coronavirus, ora tutto è pronto, tranne la questione pubblico. A fine luglio, infatti, il Comitato tecnico scientifico aveva dato parere negativo allo svolgimento del torneo a porte aperte: a quanto pare, gli esperti non hanno ritenuto sufficienti le misure di sicurezza adottate. Pertanto è logico pensare che il torneo si giocherà senza pubblico. Nessuno però ha ancora dato risposte definitive. Il problema maggiore riguarda i biglietti emessi. Durante il lockdown, a maggio, il torneo è stato appunto sospeso, non cancellato: pertanto sul sito ufficiale non vi era alcuna comunicazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

