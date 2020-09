In Sicilia 61 Comuni al voto, ma fari puntati su Agrigento, Marsala ed Enna (Di giovedì 3 settembre 2020) PALERMO – Una sfida elettorale che si snodera’ in 61 tappe: tanti sono i Comuni siciliani che andranno al voto il 4 e 5 ottobre per il turno di Amministrative previsto originariamente a primavera ma rinviato all’autunno a causa dell’emergenza Covid-19. Coinvolte citta’ e piccoli centri per una popolazione complessiva di 738.406 abitanti. In 45 comuni si andra’ al voto con il sistema maggioritario, mentre per 16 grandi centri sara’ utilizzato il sistema proporzionale. Nei comuni che andranno al voto con il proporzionale l’eventuale ballottaggio scattera’ qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 40% dei voti al primo turno. Le sfide piu’ importanti sono quelle di Agrigento e Marsala, grossa citta’ della provincia di Trapani: in entrambi i casi l’asse Pd-M5s, che regge il governo Conte a Roma e che sta trovando diverse intese all’Assemblea regionale siciliana nella comune opposizione al governo Musumeci, non si riproporra’. Sia ad Agrigento che a Marsala, infatti, dem e pentastellati sosterranno candidati diversi, almeno al primo turno. L’intesa Pd-M5s e’ stata messa in atto soltanto a Termini Imerese (Palermo) e a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). CORSA A CINQUE AD AGRIGENTO MA POSSIBILE UN SESTO NOME Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Comuni Sicilia, arriva la fibra ottica in altri 29 comuni La Sicilia Caltanissetta. Scuola e disabilità. Assistenti igienico personali a casa e senza lavoro. Il SGB si mobilita.

CALTANISSETTA. Una manifestazione per perorare la causa degli assistenti igienico personali che operano nelle scuole. E’ quella che si svolgerà il 4 settembre alle ore 10 davanti al Comune di Caltanis ...

Il sindaco Pd di Pozzallo a TPI: “Il governo ha sottovalutato il problema migranti in Sicilia”

Nella serata di ieri, mercoledì 2 settembre, si è tenuto a palazzo Chigi un vertice di due ore tra il Governo e gli amministratori locali per sbloccare la situazione divenuta problematica a Lampedusa.

