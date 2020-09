FdI sullo scandalo dei 112 boss fuori dal carcere: “Il ministro riferisca subito all’Antimafia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ci volevano quelli di “onestà onestà” a far rimanere a casa i boss mafiosi. A lasciarli liberi di controllare il territorio. In grado di farsi sentire. Dal 41 bis, dal carcere duro, al salotto domestico. Ci volevano i grillini ai vertici dei posti chiave: dal capo dell’Antimafia, Nicola Morra al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Quelli che dicevano di combattere la mafia, la mafia la stanno (con la loro incapacità) aiutando. “Bonafede ci fornisca i dati aggiornati” Una situazione che Fratelli d’Italia denuncia senza mezzi termini. «Secondo quanto riportato da Repubblica, che ha avuto accesso ai dati del ministero della Giustizia, sono ancora a casa oltre 100 boss mafiosi scarcerati durante il lockdown con il pretesto del ... Leggi su secoloditalia

