Emilio Fede su Silvio Berlusconi: “Dovevo raggiungerlo ma sono ai domiciliari. Poi alla nostra età, lui un anziano, io un vecchio…” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una proprietà con la piscina per stare più comodo. Mi ha anche proposto di raggiungerlo“: queste le parole di Emilio Fede a La Stampa sull’ultima volta in cui ha sentito al telefono l’amico Silvio Berlusconi. “alla nostra età – ha aggiunto ancora il giornalista – lui è un anziano, io un vecchio, ci ho pensato ma poi ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?”. Fede esclude che Berlusconi abbia fatto feste o “cose del genere”, sicuro che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

