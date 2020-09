Ema, Pablo Larraín cambia pelle in un film sulla passione e il desiderio (Di giovedì 3 settembre 2020) Non è strano che Ema esca quasi clandestinamente nei cinema, dopo la pandemia ed esattamente un anno dopo la sua partecipazione in concorso alla Mostra di Venezia del 2019. L’ottavo film di Pablo Larraín, regista cileno tra i più celebrati del panorama attuale, è infatti un oggetto difficilmente classificabile nella sua carriera. Affermatosi con film cerebrali e ripiegati sul passato, a partire dalla trilogia sul Cile degli anni di Pinochet (Tony Manero, Post Mortem e No – I Giorni Dell’Arcobaleno), o il penultimo Jackie, sulla vedova Jacqueline Kennedy e la sua lucida creazione intorno alla drammatica morte del marito di una mitologia perfettamente raccordata alla società dello spettacolo, con Ema pare improvvisamente ribaltare la sua prospettiva, con un racconto ... Leggi su optimagazine

“S’i’ fosse foco” sussurrava Cecco Angiolieri; “Se io fossi fuoco, brucerei il mondo”. Queste le parole che probabilmente hanno guidato Pablo Larraín durante le riprese di Ema, il suo nuovo film, pres ...

