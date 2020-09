Dwayne “The Rock” Johnson, la moglie e i due figli positivi al coronavirus: “Una delle cose più difficili che abbiamo passato” (Di giovedì 3 settembre 2020) Anche “The Rock” non è immune al coronavirus. Dwayne Johnson, la 48enne star di Hollywood, ex popolare wrestler, è risultato positivo al tampone. Con lui sono stati infettati anche la moglie e i due figli. Una delle icone del franchise Fast and Furious, nonché superbagnino nel Baywatch versione grande schermo, ha annunciato il fatto sul suo profilo Instagram- il terzo più seguito al mondo. “È stata una delle cose più difficili che abbiamo passato ma ora stiamo bene”, ha spiegato Johnson nel video social. La stella hollywoodiana ha poi spiegato che probabilmente il contagio è avvenuto da amici comuni frequentati di recente. Infine, ... Leggi su ilfattoquotidiano

