Dwayne Johnson ha avuto il Covid-19 e nemmeno per lui è stata una passeggiata (Di giovedì 3 settembre 2020) Positive al tampone anche la moglie e le due figlie: «Ora grazie a Dio ora siamo sani, ma è stata davvero dura» Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Italia : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - Corriere : «The Rock», la moglie e le due figlie positivi al coronavirus - TheRenry : RT @DebAttanasio: oggi anche Dwayne ‘The Rock’ Johnson e tutta la sua famiglia risultano positivi. Il virus circola, speriamo che resti men… - Notiziedi_it : Anche ‘The Rock’ ha il Coronavirus. L’annuncio di Dwayne Johnson via social - Piergiulio58 : Dwayne Johnson positivo al coronavirus insieme alla moglie e alle due figlie - -