Domani Stefano Caldoro ad Avellino a sostegno del centro destra (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Stefano Caldoro, il candidato Governatore per le liste di centro destra, sarà presente Domani ad Avellino alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è per Domani, Venerdì 4 settembre, alle 10:30, presso l’Hotel De La Ville, in Via Palatucci n.20 ad Avellino. Caldoro sarà al fianco del commissario regionale e provinciale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e introdurranno i candidati irpini Alessia Castiglione, Beatrice Colucci, Giovanni D’Ercole e Sergio Sorrentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Stefano Caldoro, il candidato Governatore per le liste di centrodestra, sarà presente domani ad Avellino alla presentazione della lista di fratelli d'Italia. L'appuntamento è per domani, venerdì 4 set ...

