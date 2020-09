Dark Souls terminato usando i piedi e senza subire danni è l'incredibile impresa di un giocatore italiano (Di giovedì 3 settembre 2020) La serie Dark Souls è ben nota ai giocatori per il suo alto grado di difficoltà, ma nonostante questo abbiamo assistito alle più assurde imprese di utenti che hanno terminato i giochi di FromSoftware nei modi più fantasiosi.Oggi, vi parliamo dell'incredibile impresa di un giocatore italiano, Markish 00, che è riuscito a terminare Dark Souls usando i piedi e senza subire danni!La partita del giocatore è stata immortalata in un video visibile qui sotto, dove possiamo vedere Markish 00 usare un controller Xbox con i piedi:Leggi ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Qualcuno ha finito #DarkSouls usando i piedi e senza subire danni! - pcexpander : Dark Souls Remastered, italiano lo finisce usando i piedi #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - tech_gamingit : E' possibile finire Dark Souls con i piedi? Uno Streamer italiano l'ha fatto - oOShinobi777Oo : E' possibile finire Dark Souls con i piedi? Uno Streamer italiano l'ha fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Dark Souls

Tom's Hardware Italia

Un giocatore italiano ha finito Dark Souls Remastered senza essere colpito e usando soltanto i piedi, con un vecchio controller di Xbox 360. Un giocatore italiano, Marco AKA Markish su Twitch e YouTub ...E mentre tutti i giocatori del mondo rimangono in stand by nell’attesa di nuovi annunci, c’è chi non vuole fermare la sua creatività e cerca di sfruttare qualsiasi tipo di agilità per imporsi delle sf ...