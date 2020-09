Coronavirus, su Android e iOS il tracciamento dei contatti avverrà anche senza app (Di giovedì 3 settembre 2020) Si chiama Exposure Notifications Express ed è la nuova funzionalità rilasciata da Google e Apple che permette il tracciamento dei contatti da Covid-19 direttamente a livello di sistema operativo. Una mossa già annunciata mesi fa, quando i due colossi tecnologici hanno unito le proprie forze in una collaborazione senza precedenti, per lo sviluppo di una tecnologia per aiutare i governi e le organizzazioni sanitarie a ridurre la diffusione del COVID-19 attraverso un sistema di tracciamento. Non confondiamoci però: il ministero dell’innovazione italiano ha infatti fatto sapere che – almeno inizialmente – la funzione sarà disponibile solo per i Paesi che – per vari motivi – non hanno ancora sviluppato un’apposita applicazione, come ad esempio gli USA. ... Leggi su ilfattoquotidiano

MatteoBilli72 : Apple e Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al coronavirus - AndreaDraghetti : Apple e Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al #coronavirus! - charlesberman : RT @ilpost: Apple e Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al coronavirus - SaCe86 : #Apple e #Google hanno semplificato il sistema per tracciare le esposizioni al #coronavirus - Il Post -