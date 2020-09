Coronavirus in Toscana: morto un84enne a Firenze, oggi 3 settembre. E 113 contagi (età media 38 anni) (Di giovedì 3 settembre 2020) Si registra un altro morto per Coronavirus, oggi 3 settembre in Toscana. E' un 84enne di Firenze. Ma la preoccupazione è forte per i nuovi contagi: è boom. Sono ben 113 casi ((28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening) Leggi su firenzepost

