Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà (Di giovedì 3 settembre 2020) La pioggia non ferma ma ritarda l’evento benefico ‘Ripartire dopo il Covid, storie di sport’ in piazza Maggiore, a Bologna, a favore degli operatori sanitari degli ospedali cittadini impegnati nell’emergenza Covid-19. Oltre 400 paganti hanno così preso posto ai tavoli allestiti sul Crescentone della piazza. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ed il sindaco di Bologna Virginio Merola. cin/vbo/r Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

RegioneER : #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19… - CorriereCitta : Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà - CaronaUpdates : RT @infoitinterno: Coronavirus, bollettino Covid di oggi 2 settembre. A Bologna altri 19 contagi - Notiziedi_it : Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà - Italpress : Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bologna Coronavirus, bollettino Covid di oggi 2 settembre. A Bologna altri 19 contagi il Resto del Carlino Elettra Lamborghini chiederà di fare il tampone a tutti gli invitati del suo matrimonio

con il noto dj Afrojack. La famosa socialite, ereditiera, cantante e personaggio tv ha annunciato su Instagram Story questa decisione importante a seguito della nuova ondata di contagi da Covid-19 che ...

Cinque positivi: quattro vacanzieri

Nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna e casi di Coronavirus in calo nella nostra provincia ... Modena detiene ancora il record negativo di giornata con 28 casi, seguono a ruota Bologna con 19 e ...

con il noto dj Afrojack. La famosa socialite, ereditiera, cantante e personaggio tv ha annunciato su Instagram Story questa decisione importante a seguito della nuova ondata di contagi da Covid-19 che ...Nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna e casi di Coronavirus in calo nella nostra provincia ... Modena detiene ancora il record negativo di giornata con 28 casi, seguono a ruota Bologna con 19 e ...