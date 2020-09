Ciacciarelli a Zingaretti: reintegrare autisti Ares (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – “Come noto, con specifico provvedimento del 2020, l’Ares 118 ha indetto un concorso pubblico per autisti. In seguito all’emergenza epidemiologica nazionale, il concorso de quo e’ stato sospeso, mentre per la gestione dell’emergenza a livello ospedaliero e territoriale, anche in deroga all’ordinario sistema di fabbisogno assunzionale, l’Azienda ha chiesto alla Regione Lazio di procedere al reclutamento di 26 unita’ di personale tecnico autista per un periodo di 3 mesi.” “Con deliberazione 596 del 23 luglio 2020 l’Ares, in vista della scadenza nel mese di luglio del servizio di somministrazione interinale degli autisti, ha richiesto la proroga del contratto, per un periodo ulteriore di 3 mesi, a far data dal 20/07/2020 al 19/10/2020, in ... Leggi su romadailynews

Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega ... Pertanto ho scritto a Zingaretti e D’Amato per conoscere le determinazioni della Regione su questo delicato tema ...

Regione Lazio, da 4 mesi in attesa di 850mila camici e 1 milione di tute. Ciacciarelli: serviva attenzione

“Dopo il mascherine gate c’è un’altra fornitura di materiale sanitario mai consegnato alla Regione Lazio, si tratta di 850.000 camici e 1 milione di tute protettive destinate a medici, infermieri e tu ...

"Dopo il mascherine gate c'è un'altra fornitura di materiale sanitario mai consegnato alla Regione Lazio, si tratta di 850.000 camici e 1 milione di tute protettive destinate a medici, infermieri e tu ...