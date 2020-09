Carrai: "Piombino, via al rilancio industriale. Non manderemo a casa nessuno" (Di giovedì 3 settembre 2020) Marco Carrai , vice presidente esecutivo di Jsw Steel Italy, dopo aver siglato l'accordo con il fondo di investimento Creon Capital per lo sviluppo del polo industriale dell'acciaio di Piombino, ... Leggi su lanazione

Firenze, 3 settembre 2020 - Marco Carrai, vice presidente esecutivo di Jsw Steel Italy, dopo aver siglato l’accordo con il fondo di investimento Creon Capital per lo sviluppo del polo industriale dell ...

Energia, intesa tra Creon e Jsw

Accordo fra Creon Capital e Jsw Steel Italy: obiettivo sviluppare il comparto dell’energia rinnovabile e potenziare il settore logistico. La firma del memorandum of understanding da parte di Creon Cap ...

