‘Campania Libera’ presenta i candidati: Errico e Meccariello a difesa del Sannio (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNella magnifica cornice dei giardini della Rocca dei Rettori, Fernando Errico e Lucia Meccariello di “Campania Libera” hanno presentato la loro candidatura alle prossime elezioni regionali, sostenendo la coalizione che supporta la riconferma di Vincenzo De Luca quale presidente della Regione Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Gianrocco Rossetti, è stato arricchito dagli interventi di Erminia Mazzoni, sannita candidata sempre in quota “Campania Libera” ma nella circoscrizione di Napoli e dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Errico e Meccariello, impegnati in una campagna elettorale ‘anomala’ ed obbligatoriamente molto distante dalla gente, hanno comunque mostrato grande ascolto nei ... Leggi su anteprima24

