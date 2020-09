Burioni sulle scuole: «La non riapertura delle scuole non è comunque priva di rischi» (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Burioni ha provato a rispondere a due domande che gli vengono spesso rivolte su coronavirus e bambini: «I nostri bambini corrono rischi?» e «I bambini sono importanti nell’infettare gli adulti?». La risposta è arrivata tramite il suo sito Medical Facts e lo scienziato ha specificato che «siccome ho una bambina di 9 anni che deve tornare in classe voglio condividere con voi alcuni dati oggettivi». LEGGI ANCHE >>> Gimbe: «In 7 giorni i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 62,1%» Non riaprire le scuole non vuol dire che non ci siano rischi Burioni afferma che «se da una parte c’è il rischio del Covid-19 e della sua diffusione, la non ... Leggi su giornalettismo

screaminghype : @kinkigallinki Non x difendere Burioni (che mi sta sulle palle per la sua spocchia), ma in realtà (e basta leggere)… - Ama_Lella : RT @wushurabbit: Un pazzo di merda vero. Come un burioni qualsiasi incita allo scontro tra poveri. Il buffone criminale che mangia sulle ma… - aresbi3 : RT @wushurabbit: Un pazzo di merda vero. Come un burioni qualsiasi incita allo scontro tra poveri. Il buffone criminale che mangia sulle ma… - LudovicoFVisen1 : RT @wushurabbit: Un pazzo di merda vero. Come un burioni qualsiasi incita allo scontro tra poveri. Il buffone criminale che mangia sulle ma… - wushurabbit : Un pazzo di merda vero. Come un burioni qualsiasi incita allo scontro tra poveri. Il buffone criminale che mangia s… -