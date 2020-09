Briatore si difende: “Avete rotto, non ho contagiato io Berlusconi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Flavio Briatore non ci sta e si difende dalle accuse piovute nei suoi confronti di aver contagiato Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. Anche il noto imprenditore negli scorsi giorni ha contratto il virus e nella mente di molti c’è la foto che i due hanno scattato insieme il 12 agosto. Ma l’ex team principal della Renault si difende: “Non ho contagiato io Berlusconi, ma che c’entra: avete rotto. Spero guarisca presto, sono molto dispiaciuto”. Leggi su sportface

"Adesso mi avete rotto", non ne può più Flavio Briatore delle domande di chi gli chiede se è stato lui ad attaccare il Covid 19 a Silvio Berlusconi. Taglia corto alla domanda di un giornalista di Repu ...Flavio Briatore si difende: "Non ho contagiato io Silvio Berlusconi". Ma alcuni, in Forza Italia, punterebbero il dito proprio sull'incontro del 12 agosto tra il manager e imprenditore, proprietario d ...