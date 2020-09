Borsa, vietati ordini “al meglio” su Tiscali e GO Internet (Di giovedì 3 settembre 2020) (TeleBorsa) – Da oggi, 3 settembre 2020, sulle azioni Tiscali e GO Internet non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo ha annunciato Borsa Italiana, in seguito ai forti rialzi dei due titoli. Tiscali è in rally da alcuni giorni, dopo che la società ha annunciato un accordo con TIM per partecipare al progetto FiberCorp e rete unica. I guadagni degli ultimi giorni portano la sua performnce da inizio anno a +357%. Go Internet ha evidenziato tensioni al rialzo negli ultimi giorni, dopo un periodo piuttosto difficile, e conferma una elevata volatillità. La società umbra ha annunciato di recente il perfezionamento dell’acquisizione della X-Stream di Reggio Emilia e qualche settimana fa un nuovo ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Borsa vietati Sourcesense vola al debutto su AIM. Da domani vietati ordini al meglio QuiFinanza STOCKS TO WATCH-Giovedì 3 settembre

MEDIASET - La Corte di Giustizia Ue si pronuncerà in mattinata sulla conformità al diritto comunitario della normativa italiana che ha obbligato Vivendi a congelare parte della quota detenuta nel grup ...

Residenza universitaria chiusa e studenti 'lasciati in strada': il rientro amaro in Bicocca

Studentato chiuso. Tutto potevano immaginare gli studenti di UniBicocca che vivono nella residenza universitaria U62, tranne che al ritorno dalle vacanze avrebbero trovato così la loro 'casa' milanese ...

MEDIASET - La Corte di Giustizia Ue si pronuncerà in mattinata sulla conformità al diritto comunitario della normativa italiana che ha obbligato Vivendi a congelare parte della quota detenuta nel grup ...Studentato chiuso. Tutto potevano immaginare gli studenti di UniBicocca che vivono nella residenza universitaria U62, tranne che al ritorno dalle vacanze avrebbero trovato così la loro 'casa' milanese ...