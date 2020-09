Blanchett dà il primo premio al "miracolo" in Laguna - (Di giovedì 3 settembre 2020) Luigi Mascheroni Ieri serata inaugurale senza gala al Lido semideserto. Ma la rassegna cinematografica è uno spot per l'Italia Se il cinema è la vita senza la noia dei tempi morti, come diceva un grande regista, perché la vita non può essere il cinema senza la paura di morire? E così Venezia, città d'arte, «da cinema» e dell'arte del cinema, getta cuore, pellicole, sogni, programmi e paure oltre lo spettro del Covid e porta in scena se stessa. Con discrezione, con tutte le regole sanitarie possibili e prescrivibili (è l'edizione più blindata di sempre, dove le misure antiterroristiche si sommano a quelle antivirus), con molto orgoglio, qualche Cassandra, un innegabile coraggio e inevitabili timori. «Ancora fino al 15 maggio ha detto ieri il direttore Alberto Barbera, presentando il festival accanto al ... Leggi su ilgiornale

