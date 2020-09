Belen e Matteo Bocelli scatenati: un nuovo amore per la Rodriguez? (Di giovedì 3 settembre 2020) E il gossip impazza: alla festa a Capri dove Belen ha partecipato insieme alla sorella Cecilia le indiscrezioni parlano di un corteggiamento da parte del figlio del famoso tenore Belen bellissima da mozzare il fiato con un vestito bianco con lo strascico avrebbe avuto gli occhi di Matteo Bocelli addosso per tutta la serata. E c’è chi li vedrebbe benissimo insieme Belen e questa estate pazza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Belen Rodriguez corteggiata da Matteo Bocelli? Il gossip impazza - Novella_2000 : Belen avrebbe fatto perdere la testa al figlio di un noto cantante - robertatalia_ : Matteo corre da me con il cellulare in mano e la faccia di chi ha visto Belen che gli chiede di entrare nella docci… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Matteo

Matteo Bocelli, figlio di Andrea, sarebbe rimasto stregato da Belen Rodriguez durante una serata a Capri. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui l’artista avrebbe conosciuto la showgirl argentina in va ...Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di Roma. L’intesa tra i due, nata sul palco di Ballando con le stelle, potrebbe trasformarsi in q ...