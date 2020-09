Autostrade, lo Stato punta a riscrivere la Convenzione del 2007 (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul tema che regola le concessioni: allo studio diverse prescrizioni Dopo l’accordo raggiunto lo scorso 15 Luglio tra Atlantia e lo Stato italiano, il dossier Autostrade si arricchisce di una nuova pagina: l’esecutivo, infatti, punta a riscrivere la Convenzione del 2007 in materia di concessioni. In particolare, la novità riguarderebbe l’introduzione di un grave inadempimento come motivo per la revoca della concessione: il grave inadempimento (che può riguardare la gestione tecnica delle infrastrutture o la manutenzione e riparazione delle stesse) è considerato tale, in definitiva, quando compromette la funzionalità o la sicurezza di un pezzo qualificante della rete autostradale. Accertare la gravità dell’inadempimento da una ... Leggi su zon

