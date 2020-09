Australia, donna incinta arrestata in casa per un post anti-lockdown. Paese sotto choc (Di giovedì 3 settembre 2020) In Australia infuria la polemica per l'arresto di una donna incinta che aveva promosso su Facebook una protesta anti-lockdown. Il video di Zoe-Lee Buhler , 28 anni, ammanettata in casa da due agenti ... Leggi su quotidiano

LPincia : RT @CesareSacchetti: In Australia, la polizia è entrata a casa di una donna incinta e l'ha arrestata davanti ai suoi bambini perché su Face… - ArteDesign_1985 : RT @andiamoviaora: #melbournelockdown Una Mamma incinta arrestata di fronte ai suoi figli e tutti i suoi dispositivi e computer sequestrati… - Sakurauchi_Hime : RT @RogerHalsted: In #Australia è #dittatura sanitaria, donna incinta arrestata per un post su Facebook contro il #lockdown - Miguelmfm77 : RT @CesareSacchetti: In Australia, la polizia è entrata a casa di una donna incinta e l'ha arrestata davanti ai suoi bambini perché su Face… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia donna Australia, pubblica su Facebook post contro misure anticovid: la polizia la arresta in casa Fanpage.it Donna incinta arrestata durante le proteste anti-lockdown

CANBERRA - Indignazione in Australia per l'arresto di una donna incinta che aveva promosso su Facebook una protesta anti-lockdown. Zoe-Lee Buhler, 28 anni, è stata fermata da due agenti nella sua casa ...

Australia, pubblica post contro le misure anti-Covid: la Polizia l’arresta VIDEO

Inneggia alle proteste contro le misure anti-Covid imposte dal Governo su Facebook e viene arrestata. Accade ad una 28enne australiana. Proteste anti-Covid, un post pubblicato sui social inneggia all ...

CANBERRA - Indignazione in Australia per l'arresto di una donna incinta che aveva promosso su Facebook una protesta anti-lockdown. Zoe-Lee Buhler, 28 anni, è stata fermata da due agenti nella sua casa ...Inneggia alle proteste contro le misure anti-Covid imposte dal Governo su Facebook e viene arrestata. Accade ad una 28enne australiana. Proteste anti-Covid, un post pubblicato sui social inneggia all ...