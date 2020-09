Arrestati i genitori della neonata trovata morta nel Salernitano: gettata via dal balcone (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È in carcere M.T., 47 anni l’uomo accusato con la moglie, M. G., 42 anni di aver ucciso la neonata appena dopo averla partorito, molto probabilmente lanciandola dal secondo piano dell’abitazione in cui da più di un anno viveva solo la donna, nel comune di Roccapiemonte. Le indagini e tutti gli indizi raccolti dai carabinieri dal momento del ritrovamento del corpicino, ieri sera alle 19, hanno condotto alla coppia che abitava nel condominio di via Roma, dove un altro residente ha trovato la neonata priva di vita, sotto una siepe. Il corpo nudo ed ancora con il cordone ombelicale è stato ricoperto in un secondo momento da un’altra persona che abita nel palazzo con un lenzuolino. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto e l’autopsia fornirà ... Leggi su anteprima24

porks0da : i genitori che lasciano urlare i loro bambini goblinoidi per strada dovrebbero essere arrestati - Bredaxti : RT @lore944: @OizaQueensday Un ragazzo di 17 anni con quel fucile in mano è già tarato mentalmente. Vanno arrestati anche i genitori che gl… - VeneziaIl : @RaiNews Andavano arrestati anche i suoi genitori - lore944 : @OizaQueensday Un ragazzo di 17 anni con quel fucile in mano è già tarato mentalmente. Vanno arrestati anche i geni… - gyna_va : RT @Fr4nkj: Ma in tutto questo, i genitori della bambina che tentava la traversata sul materassino, li hanno arrestati? -