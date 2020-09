Amazfit ha avviato il rollout di un aggiornamento per Amazfit GTR e GTS (Di giovedì 3 settembre 2020) Amazfit ha avviato il rilascio di un aggiornamento firmware per gli smartwatch Amazfit GTR e Amazfit GTS con migliorie all’autonomia e non solo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Amazfit avviato Amazfit ha avviato il rollout di un aggiornamento per Amazfit GTR e GTS TuttoTech.net Amazfit GTS contro Fitbit Versa 2: quale smartwatch comprare?

Il mondo degli orologi è stato decisamente rivoluzionato dall'arrivo delle fitness band, prima, e degli smartwatch poi. Oggi le proposte da portare al polso spaziano su una ampia varietà di formati e ...

Il mondo degli orologi è stato decisamente rivoluzionato dall'arrivo delle fitness band, prima, e degli smartwatch poi. Oggi le proposte da portare al polso spaziano su una ampia varietà di formati e ...