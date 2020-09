Alberto Barbera: «Aspettando il capolavoro» (Di giovedì 3 settembre 2020) Alberto Barbera risponde al telefono dal Lido di Venezia, dove è «confinato dal 25 maggio, dopo il primo confinamento, quello del lockdown». Da undici anni è il direttore della Mostra del Cinema di Venezia (e l’aveva già diretta anche dal 1998 al 2002), che sotto la sua guida ha riconquistato prestigio e potere nel mondo, anche grazie a una serie di titoli azzeccati che proprio dal Lido hanno cominciato la corsa verso gli Oscar, come Joker e La La Land, solo per citare gli ultimi. Questa edizione è però già passata alla storia prima ancora di cominciare perché è il primo grande evento culturale internazionale a svolgersi in presenza ai tempi della pandemia. Con misure di sicurezza straordinarie, qualche evento di meno e nessun filmone hollywoodiano, la Mostra che inaugura dal Palazzo del cinema sarà un campo di prova per tutti i grandi festival che verranno. Barbera lo dice senza giri di parole: «È un miracolo che la Mostra si faccia in questo momento, in queste condizioni. Senza dover ridurre la proposta dei film, come succederà al festival di Toronto». Leggi su vanityfair

