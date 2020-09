Addio vecchia Williams, a Monza l’ultima gara con sir Frank al comando (Di giovedì 3 settembre 2020) Quarantatre anni, 739 Gran Premi, e 16 mondiali vinti. La Williams dopo il Gran Premio d’Italia di domenica prossima non sarà più la Williams. Una storia della Formula 1 nata l’8 maggio 1977 si chiuderà questo weekend a Monza, tra l’altro nel deserto del pubblico. Si chiude, come si dice in questi casi, un’epoca. Frank e Claire Williams, fondatore e team principal della scuderia inglese lasceranno ufficialmente i loro incarichi, dopo aver venduto le quote di maggioranza alla società d’investimento statunitense Dorilton Capital. «Siamo stati parte di questo sport per più di quattro decadi. Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri record e dell’eredità che lasciamo. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni lo ... Leggi su ilnapolista

Una cosa è certa: Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. Ma la sua prossima squadra è tutt’altro che acclarata: sullo sfondo c’è un futuro spice, riabbracciando un ex compagno… Dopo le parole del fratel ...

Rolls-Royce svela la sua nuova identità digitale per un pubblico più giovane e contemporaneo. L’iconica birra Holsten torna alle sue radici, rispolverando gli archivi. Facebook dice addio alla sua mod ...

