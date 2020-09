Addio a Gianni Serra, tra cinema e tv (Di giovedì 3 settembre 2020) Il regista e sceneggiatore Gianni Serra, 86 anni, nato a Montichiari, in provincia di Brescia, è morto oggi a Roma. Intensa la sua attività di regista televisivo, specialmente in Rai, con la quale iniziò a collaborare negli anni ’50 a Milano, insieme a Furio Colombo. Si occupò di vari programmi tra i quali La fiera dei sogni di Mike Bongiorno, Campanile sera e La Domenica Sportiva con Enzo Tortora. Successivamente iniziò a collaborare con RT Rotocalco Televisivo di Enzo Biagi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Montichiari (Brescia), 3 settembre 2020 - Si è spento al Gemelli di Roma il regista e sceneggiatore bresciano Gianni Serra. Aveva 86 anni ed era nato a Montichiari. Intensa la sua attività di regista ...

