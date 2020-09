3 settembre: in Fvg 409 positivi (+15) e 25 nuovi contagi (Di giovedì 3 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 409 (15 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 12 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 25 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.831: 1.487 a Trieste, 1.216 a Udine, 846 a Pordenone e 270 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.073, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 387. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia Leggi su udine20

