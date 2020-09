Uomini e Donne, ex del GF: “Ho detto no alla De Filippi, me ne pento” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Uno storico ex concorrente del GF ha rivelato di aver rifiutato l’offerta di diventare uno degli opinionisti a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Uomini e Donne tra qualche giorno tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca, ma prima di questo nuovo inizio non mancano nuovi retroscena sul passato del … L'articolo Uomini e Donne, ex del GF: “Ho detto no alla De Filippi, me ne pento” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - Dagnele1 : RT @matteosalvinimi: ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo governo… - elespaterlini1 : RT @ivanscalfarotto: Grazie alla Ministra dell’Agricoltura, @TeresaBellanova, per essere stata oggi con noi a #Foggia per la presentazione… -